Evakuierung : Tausende fliehen vor Waldbränden im US-Bundesstaat Colorado

In Colorado wüten schlimme Waldbrände. Tausende Menschen müssen evakuiert werden. Teilweise ist der Notstand ausgerufen worden.

Louisville | Im US-Bundesstaat Colorado haben Waldbrände die Evakuierung Tausender Menschen nötig gemacht. In den Orten Louisville und Superior seien rund 30.000 Einwohner aufgefordert worden, sich in Sicherheit zu bringen, teilte das Sheriff-Büro des Bezirks Boulder am Donnerstag (Ortszeit) mit. Kleinere Brände hätten sich wegen extrem starker Winde rasch ausg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.