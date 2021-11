Kriminalität : Teenager heimtückisch ermordet? Zwei Verdächtige in U-Haft

In der Nähe eines Flughafens wird die Leiche einer 16-Jährigen gefunden. Zwei Verdächtige, eine davon noch jünger als das Opfer, sitzen nun in Untersuchungshaft.

Memmingerberg | Nach dem gewaltsamen Tod einer 16-Jährigen in Memmingerberg sitzen zwei Verdächtige wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft - darunter ist eine 15-Jährige. Das Mädchen und ein 25-Jähriger werden verdächtigt, die Jugendliche heimtückisch ermordet zu haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Beide hätten das Opfer gekannt. Die L...

