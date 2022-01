Seit Wetteraufzeichnung : Temperaturrekord: Großbritannien erlebt wärmsten Jahreswechsel

Großbritannien hat den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. So hoch stieg die Temperatur in der Silvesternacht.

London | Großbritannien hat den wärmsten Jahreswechsel seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Am Neujahrestag stieg die Temperatur stellenweise auf über 16 Grad, wie der staatliche Wetterdienst am Samstag mitteilte. Bislang hatte der Neujahrs-Temperaturrekord bei 15,6 Grad im Jahr 1916 gelegen. Bereits an Silvester war mit 15,3 Grad ein neuer Wärmerekord...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.