Raser : Keine Strafe, trotz Tempo 306: Blitzer nur bis 300 zugelassen

In Belgien kommt ein Raser straffrei davon, obwohl oder gerade weil er mit Tempo 306 gefahren war. Das Blitzgerät war nur bis 300 zugelassen.

Lüttich/Aachen | Man kann es kaum glauben: In Belgien hat ein Autofahrer für ein Radarfoto mit Tempo 306 keinen Strafzettel bekommen. Und das, obwohl in dem Land ein Geschwindigkeitslimit von 120 Kilometern pro Stunde gilt. Zu schnell für das Blitzgerät Wie die "Aachener Zeitung" und belgische Medien am Mittwoch berichteten, war der Mann Mitte Oktober sogar für ...

