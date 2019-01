Opferzahl noch unklar : Explosion und Schüsse: Angriff auf Hotelkomplex in Nairobi

Die somalische Terrorgruppe Al-Shabaab bekannte sich zu dem Anschlag.

von afp und dpa

15. Januar 2019, 16:22 Uhr

Nairobi | In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es zu einem Angriff auf ein Hotel gekommen. Augenzeugen und Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten über eine heftige Explosion gefolgt von Schüssen in einem Hotel- und Büro-Komplex. Es war zunächst unklar, ob es sich um einen Raubüberfall oder einen Angriff mit politischem Hintergrund handelte.



Einige der Angreifer des Anschlags befinden sich noch in dem Gebäude. Das bestätigte Polizeichef Joseph Boinnet am Dienstag. Das Gebiet um den Komplex des Hotels Dusit sei abgesperrt worden, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Zahl der Opfer war zunächst unklar. Die Polizei warnte vor gefälschten Informationen.

Rote Kreuz kann noch keine Opferzahl nennen

Medien berichteten von bewaffneten Unbekannten, die sich in dem Komplex befanden. Live-Bilder im Fernsehen zeigten brennende Autos vor dem Hotel, dabei waren Schüsse zu hören. Sicherheitskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort, ein Hubschrauber kreiste über der Gegend. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex getragen. Das Rote Kreuz sei vor Ort, es könnten aber zunächst keine Angaben zu Opfern gemacht werden, sagte Sprecherin Noellah Musundi der Deutschen Presse-Agentur.

Islamistische Shebab-Miliz reklamiert Anschlag für sich



Die islamistische Shebab-Miliz hat den Angriff auf einen Hotel- und Bürokomplex in Nairobi am Dienstag für sich reklamiert. Das teilte die in den USA beheimatete SITE Intelligence Group mit, die auf die Analyse islamistischer Websites spezialisiert ist. Die mit Al-Kaida verbundene Shebab-Miliz hatte den Angriff demnach über ihr Sprachrohr Shahada bekannt gegeben.

Das Luxushotel befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben. In Kenia kommt es immer wieder zu Terroranschlägen, vor allem seitdem die kenianischen Streitkräfte im Nachbarland Somalia die Regierung im Kampf gegen die Terrorgruppe Al-Shabaab unterstützen.

Die sunnitischen Fundamentalisten haben Verbindungen mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida und kämpfen in Somalia am Horn von Afrika um die Vorherrschaft. Sie kontrollieren weite Teile von Süd- und Zentral-Somalia. Bei Anschlägen und Angriffen auf Zivilisten und Sicherheitskräfte sind Tausende Menschen ums Leben gekommen.