Die war's?! : „The Masked Singer“: Das Küken kommt aus der „Tagesschau“

Neue Enthüllung in der ProSieben-Show "The Masked Singer": Am Dienstag wurde das Küken enttarnt.

Berlin | Eine "Tagesschau"-Sprecherin lässt Federn: Moderatorin Judith Rakers ist in der ProSieben-Show "The Masked Singer" als plüschiges Küken enttarnt worden. Die 45-Jährige zog sich am Dienstagabend die Maske vom Gesicht, in der sie unerkannt an der Sendung teilgenommen hatte. Die Enthüllung war durchaus eine Überraschung – kaum jemand hatte mit der "Tages...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.