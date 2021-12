Britische Royals : Tina-Turner-Hit erinnert William an Autofahrten mit Diana

Popsongs begleiten uns alle durchs Leben. Jetzt hat der britische Prinz William verraten, welche Lieder ihn geprägt haben.

London | AC/DC für den Montagmorgen, Tina Turner als Erinnerung an seine Mutter Prinzessin Diana und Shakira für seine Kinder: Prinz William (39) hat einen Einblick in den Musikgeschmack seiner Familie gegeben. Er denke noch heute bei Turners Hit „The Best“ an seine Mutter, erzählte der Queen-Enkel in einem Audio-Beitrag von Apple, der am Montag ausgestrahl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.