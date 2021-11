Kamerafrau erschossen : Tod am Filmset: Warum der Chefbeleuchter jetzt Baldwin verklagt

Der Tod von Halyna Hutchins am Set eines Westernfilms hat ein juristisches Nachspiel. Der Kläger wirft dem Hollywood-Schauspieler Fahrlässigkeit vor.

Los Angeles | Nach dem tödlichen Schuss von Alec Baldwin auf eine Kamerafrau hat der Chefbeleuchter des Filmsets den Hollywood-Schauspieler verklagt. Dem Hauptdarsteller und Produzenten des Western "Rust" werde Fahrlässigkeit vorgeworfen, teilten Anwälte am Mittwoch mit. In der bei einem Gericht in Los Angeles eingereichten Klage von Chefbeleuchter Serge Svetnoy we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.