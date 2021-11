Kriminalität : Tod einer 14-Jährigen in Aschersleben - Suche nach Täter

Knapp eine Woche nach ihrem Verschwinden ist die 14 Jahre alte Josefine tot in Aschersleben gefunden worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Welche Spuren gibt es?

Aschersleben | Nach dem Tod der 14-jährigen Josefine in Aschersleben in Sachsen-Anhalt hofft die Polizei auf neue Erkenntnisse. Die Leiche des Mädchens war am Mittwochnachmittag in einem Garagenhof der Kleinstadt im Salzlandkreis entdeckt worden. Zu den näheren Umständen machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst keine Angaben. Auch zur Todesur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.