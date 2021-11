Kriminalität : Tod einer 16-Jährigen: Verdächtige zum Haftrichter

Nach dem Tod einer 16-Jährigen sind zwei Menschen festgenommen worden. Was genau - wahrscheinlich schon am Sonntagabend - passiert ist ist bisher unbekannt.

Memmingerberg | Nach dem Fund einer toten 16-Jährigen nahe dem Memminger Flughafen werden am frühen Nachmittag zwei Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt. Der 25 Jahre alte Mann und das 15 Jahre alte Mädchen hätten das Opfer gekannt, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Details dazu wollte er nicht nennen. Die beiden waren am Montag festgenommen worden, we...

