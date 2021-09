Ermittlungsergebnisse : Tödlicher Unfall: Falschfahrer krachte auf A5 in Auto

Vier Menschen sterben bei dem Unfall auf der Autobahn 5 in Hessen. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen davon aus, dass dafür ein Falschfahrer verantwortlich ist. Wichtige Fragen sind noch offen.

Friedberg | Ein Falschfahrer hat nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler den schweren Unfall mit vier Toten auf der Autobahn 5 bei Friedberg in Hessen verursacht. Ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Gießen sei am frühen Sonntagmorgen in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischen der Auffahrt Friedberg und der Rast...

