Kein Terrorakt : Tote bei US-Weihnachtsparade: Polizei fasst 39-jährigen Verdächtigen

Es sollte eine ausgelassene Weihnachtsparade in Waukesha in Wisconsin werden. Doch dann fuhr ein Geländewagen in die Menschenmenge. Unter den Schwerverletzten sind viele Kinder, der Verdächtige wurde gefasst.

Waukesha/Washington | Nach dem tödlichen Zwischenfall bei einer Straßenparade im US-Bundesstaat Wisconsin hat die Polizei einen 39-Jährigen als Verdächtigen identifiziert. Das teilte der Chef der Polizei von Waukesha, Dan Thompson, am Montag mit. Der Mann steht im Verdacht, mit einem Geländewagen in die Menschenmenge gerast und so fünf Menschen getötet zu haben. Thompso...

