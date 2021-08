Mann und Hund sterben im Zelt : Tod auf dem Campingplatz: Führte ein poröser Schlauch zum Unglück?

Der Vorfall soll sich schon in der Nacht auf Montag ereignet haben – die Einsatzkräfte wurden gegen 13.30 Uhr alarmiert. Nach Stand der Ermittlungen spricht alles für ein Unglück.

Waabs | Der Campingplatz Lehmberg in Waabs, rund zwei Kilometer abseits der Lehmberger Straße, ist gut gefüllt und wirkt wie eine Idylle – nichts deutet auf den tragischen Vorfall hin, der sich in der Nacht zu Montag ereignet haben soll. Nach Polizeiangaben wurde in dem Resort ein 55-jähriger Mann tot aufgefunden. Demnach soll eine defekte Heizung in...

