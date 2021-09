Würselen : Transporter kracht in Bushaltestelle: Mutter und Baby tot

Bei einem schweren Unfall in Würselen bei Aachen sterben eine Mutter und ihr Baby, die eigentlich nur an einer Bushaltestelle gewartet hatten. Ein Autofahrer kam beim Überholen von der Straße ab.

Würselen | Bei einem schweren Unfall an einer Bushaltestelle in Würselen bei Aachen sind eine Frau und ihr Baby getötet worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte der 19 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters einen Wagen überholt. Beim Wiedereinscheren verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in die Haltestelle, wo die Mutter mit ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.