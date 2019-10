Bekannt aus Denver-Clan : Trauer um schwarze TV-Pionierin: Diahann Carroll mit 84 gestorben

Im Alter von 84 Jahren ist die Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll verstorben.

von dpa

05. Oktober 2019, 08:35 Uhr

Los Angeles | Die amerikanische Schauspielerin und Sängerin Diahann Carroll, die als schwarze Pionierin im Showgeschäft verehrt wurde, ist tot. Sie starb in ihrem Haus in Los Angeles an den Folgen einer Krebserkrankung, wie Carrolls Tochter Suzanne Kay dem Branchenblatt "The Hollywood Reporter" am Freitag mitteilte. Die Entertainerin, die unter anderem in der TV-Serie "Der Denver-Clan" mitspielte, wurde 84 Jahre alt.

Tony-Award-Gewinnerin 1962

Kollegen und Freunde, darunter Sängerin Dionne Warwick, würdigten Carrolls Verdienste. Regisseurin Ava DuVernay ("Selma") bezeichnete sie in einem Tweet als Ikone und Wegbereiterin, die ein außergewöhnliches Leben geführt habe. Die Verleiher der Tony Awards erinnerten daran, dass Carroll als erste Afroamerikanerin den Theaterpreis als Hauptdarstellerin mit ihrem Auftritt in dem Musical "No Strings" (1962) gewonnen hatte.









1975 sogar für den Oscar nominiert

Ende der 1960er Jahren machte sie als Hauptdarstellerin in der TV-Serie "Julia" Furore. 1975 war sie als beste Hauptdarstellerin in der Drama-Komödie "Claudine" für den Oscar nominiert. In den 1980er Jahren spielte sie in der Hit-Serie "Der Denver-Clan" die zickige Figur Dominique Deveraux, eine Halbschwester des reichen Blake Carrington (John Forsythe).