Flugbetrieb nicht beeinträchtigt : Treibstofftank explodiert in der Nähe von Flughafen in Kairo

In der Umgebung des Kairoer Flughafens hat es eine Explosion gegeben. Offenbar wurden zwei Menschen verletzt.

von dpa

13. Juli 2018, 00:03 Uhr

Kairo | Eine heftige Explosion hat am späten Donnerstagabend den Flughafen Kairo und Teile der ägyptischen Hauptstadt erschüttert. Nach offiziellen Angaben war es in der Nähe des Flughafens an einem Treibstofftank zu einer Explosion gekommen.

Der Minister für zivile Luftfahrt betonte, dass sich die Explosion außerhalb des Flughafens selbst ereignet habe. Der Flugbetrieb sei nicht beeinträchtigt.

Fotos und Videos, die in sozialen Netzwerken geteilt wurden, zeigten eine riesige Rauchwolke über der ägyptischen Hauptstadt und Flammen.

Aus Flughafenkreisen hieß es, dass zwei Sicherheitsmitarbeiter, die sich in der Nähe des Explosionsortes befunden hätten, verletzt worden seien. Nach der Explosion rasten direkt mehrere Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen an den Unglücksort östlich des Flughafens.