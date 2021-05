Corona-Krise : Trotz Pandemie: Dieses Land macht den Disco-Test mit 2000 Menschen

Mitten in der Corona-Pandemie versucht ein Nachbarland, die Clubs zu öffnen und geht dabei ein spezielles Projekt an.

Rom | Tanzen in der Disco soll in Italien trotz Corona wieder möglich werden: Der Verband der Disco-Betreiber startet zwei Versuche mit Großevents für Getestete und Geimpfte, um den Gesundheitsschutz bei den Veranstaltungen zu erproben. Das berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag. Weiterlesen: Alle Entwicklungen zur Corona-Krise im Liveblog ...

