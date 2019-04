Kindergärtnerin: Kein Sex, kein Alkohol : Wenn der Job Vorurteile im Privatleben schafft

Über typische Klischees ihrer Berufsbranche berichten gerade Twitter-User – ein lustiger Trend mit einem Augenzwinkern.

von Kim Patrick von Harling

15. April 2019, 05:48 Uhr

Hamburg | Lieber Leser, liebe Leserin, kennen Sie das auch? Freunde, Familie und Bekannte schließen von Ihrer Berufswahl direkt auf ihre Freizeitgestaltung beziehungsweise ihr Privatleben. Oder haben Sie sich selbst einmal dabei ertappt? Twitter-Userin "Mrs Mary." trat nun mit ihrem selbstironischen Tweet einen neuen Trend los. Menschen beschreiben, mit welchen Klischees sie aufgrund ihres Jobs konfrontiert werden:

"Ich arbeite in einer Kita. Natürlich trinke ich privat keinen Alkohol, habe keinen Sex und fluche nie. Ich sitze stattdessen mit meinem ungesüßten Kräutertee im Bällebad und höre Kinderlieder. Jeden Abend", twitterte "Mrs Mary."

Auf ihre Frage, was man "in eurem Job so über euer Privatleben" denken würde, erhielt sie über 1.500 Antworten. Einige lustige Reaktionen in der Übersicht:

"Ich bin ITler . Ich ernähre mich von Pizza und Club-Mate, die ich mir liefern lasse. Dazu habe ich meine Alexa so programmiert, dass sie Nachschub bestellt, wenn ich die Star-Wars-Melodie pfeife. Alexa ist auch die einzige Frau in meinem Leben. Im Sonnenlicht zerfalle ich zu Staub."





. Lange vor meiner Zeit dort sagte man über die Mitarbeiterinnen, sie seien lustfeindlich. Und das ist natürlich so. Wir hassen Männer und Sex und Lust. Kräutertee trinke ich aber selbstverständlich auch rund um die Uhr." "Ich bin Sekretärin. Natürlich habe ich ein Verhältnis mit meinem Chef, mache mir über Stunden die Nägel und trage immer einen kurzen Bleistiftrock mit High Heels. Okay, das mit dem Kaffee stimmt."