Pilot vermisst : US-Kampfjet stürzt vor englischer Küste in die Nordsee

Ein US-Kampfflugzeug ist vor der Küste Nordenglands abgestürzt. Von dem Piloten fehlt bisher jede Spur.

von dpa

15. Juni 2020, 13:00 Uhr

Middlesborough | Ein US-Kampfflugzeug ist am Montag vor der englischen Küste in die Nordsee gestürzt. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf die Mitteilung einer in Großbritannien stationierten US-Luftwaffeneinheit. Demnach war ein Pilot an Bord der Maschine - über seinen Verbleib war zunächst nichts bekannt. Ein Rettungseinsatz sei eingeleitet worden, hieß es in der Mitteilung. Der Vorfall ereignete sich demnach während eines Übungsflugs.