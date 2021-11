Star aus „Scouts vs. Zombies“ : US-Schauspieler Joey Morgan stirbt im Alter von 28 Jahren

Der Horrorfilm "Scouts vs. Zombies" machte ihn weltberühmt. Jetzt ist US-Schauspieler Joey Morgan im Alter von nur 28 Jahren gestorben.

Berlin | US-Schauspieler Joey Morgan ("Scouts vs. Zombies - Handbuch zur Zombie-Apokalypse") ist Medienberichten zufolge gestorben. Der 28-Jährige sei am Sonntagmorgen gestorben, berichtete das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf einen Sprecher. "Es war ein Schock und hat uns alle, die wir ihn liebten, erschüttert", wurde aus einem Statem...

