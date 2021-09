Nachruf : US-Schauspielerin Jane Powell mit 92 Jahren gestorben

Sie spielte mit Fred Astaire und in "Mord ist ihr Hobby": Die US-Darstellerin Jane Powell ist tot.

Los Angeles | Sie gehörte zur Goldenen Ära Hollywoods: Nun ist die US-Schauspielerin Jane Powell tot. Powell sei bereits am Donnerstag im Alter von 92 Jahren in ihrem Haus im US-Bundesstaat Connecticut gestorben, berichtete die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf eine Freundin der Schauspielerin. Wer war Jane Powell? Powell war schon als junges ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.