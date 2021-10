Bayern : US-Tourist betrunken am Steuer: 10.000 Euro Strafe

Die Strafe war nicht von Pappe: Ein Tourist aus den USA musste wegen wiederholtem Fahren unter Alkoholeinfluss ein ordentliches Sümmchen berappen.

Garmisch-Partenkirchen | Mit mehr als 10.000 Euro Bargeld hat ein amerikanischer Tourist in Bayern eine Haftstrafe abgewendet. Polizisten kontrollierten den Autofahrer am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen und stellten per Atemalkoholtest fest, dass er betrunken war, wie die Polizei am Montag mitteilte. Außerdem ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und fanden heraus, d...

