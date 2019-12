38 Menschen an Bord : Überreste von verschollenem Militärflugzeug entdeckt: Wohl keine Überlebenden

Ziel war ein chilenischer Antarktis-Stützpunkt. Über der Drakestraße brach der Funkverkehr ab.

von dpa

12. Dezember 2019, 16:50 Uhr

Santiago de Chile | Auf der Suche nach einem verschollenen chilenischen Militärflugzeug haben die Einsatzkräfte Überreste der Maschine im Meer entdeckt. "Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Überlebende gibt", sagte Luftwaffengeneral Eduardo Mosqueira am Donnerstag. An Bord der Maschine befanden sich zum Zeitpunkt des Unglücks 38 Menschen.

In der Drakestraße zwischen Südamerika und der Antarktis seien unter anderem ein Ersatzrad, Teile der Innenverkleidung, ein Teil des Tanksystems sowie ein Schuh und ein Rucksack gefunden worden, teilten die Streitkräfte mit.





Am Montag war der Kontakt zu der C-130 Hercules, die von Punta Arenas in der Region Patagonien gestartet war, zwei Stunden nach dem Start abgerissen. An Bord befanden sich 17 Besatzungsmitglieder und 21 Passagiere.



Suche läuft auf Hochtouren

Ziel des Flugzeugs war der Antarktisstützpunkt Presidente Frei. Um 00:40 Ortszeit (04:40 MEZ) müsse der Maschine der Treibstoff ausgegangen sein, wie ein Militärsprecher dem Sender Radio Cooperativa am Montag erklärte. Die Luftwaffe erklärte das Flugzeug als verunglückt. Im Fokus der Suche stand zunächst die Bergung von möglichen Überlebenden. Die Landung war für 19:17 (23:17 MEZ) am Montag vorgesehen.

Drei Flugzeuge der chilenischen Luftwaffe starteten zur Suche der viermotorigen C-130, vier weitere Maschinen wurden in der Nacht zum Dienstag zum Einsatz vorbereitet. Vier Schiffe steuerten den mutmaßlichen Unfallpunkt auf Drakestraße an, die die verschollene Maschine zum Zeitpunkt der Funkunterbrechung überflog. Die Wetterbedingungen seien gut gewesen.



Die C-130 transportierte Personal, das Wartungsarbeiten der schwimmenden Pipeline des chilenischen Antarktisstützpunktes verrichten sollte. An Bord befanden sich auch drei Heeresoffizieren, unter ihnen ein General, berichtete der Sender Radio Bío Bío.

Der chilenische Stützpunkt Presidente Frei auf der King-George-Insel des antarktischen Süd-Shetland-Archipels wurde 2014 eingeweiht und kann bis zu 150 Menschen beherbergen. Die Basis empfängt im südlichen Sommer auch Touristen.

Die chilenische Regierung kündigte nun umfangreiche Ermittlungen zu dem Unglück an. "Wenn 38 Landsleute ums Leben kommen, ist das Mindeste, was wir tun können, die Wahrheit herauszufinden", sagte Verteidigungsminister Alberto Espina.