Schwer bewaffneter Täter festgenommen : Polizisten stürmen Linienbus – Geiselnahme in der Ukraine beendet

In der Ukraine hat ein schwer bewaffneter Geiselnehmer Passagiere in einem Linienbus in seine Gewalt gebracht.

von dpa

21. Juli 2020, 15:23 Uhr

Luzk | Nach dem glücklichen Ende der Geiselnahme in der Ukraine ohne Verletzte wollen die Ermittler mehr über den Täter herausfinden. Der Mann werde wegen Terrorismus und Geiselnahme angeklagt, teilte Vize-Innenminister Anton Geraschtschenko nach der Befreiung der 13 Geiseln in der Nacht zum Mittwoch mit. Zudem soll, wie in solchen Fällen üblich, ein psychiatrisches Gutachten des Täters erstellt werden. Dem Mann, der zuvor schon im Gefängnis saß, drohen bis zu 15 Jahre Haft. Er hatte in Luzk in der Westukraine einen halben Tag lang mehr als ein Dutzend Menschen in einem Linienbus in seiner Gewalt.

afp/Yuriy Dyachyshyn





Geiselnehmer mit Sturmgewehr und Handgranaten bewaffnet

Der Mann hatte am Dienstagmorgen 13 Menschen in dem Überlandbus in der Stadt in der Ex-Sowjetrepublik in seine Gewalt gebracht. Er hatte ein Sturmgewehr, eine Pistole und Handgranaten bei sich und drohte damit, Sprengsätze in der Stadt zünden zu wollen. Nach stundenlangen Verhandlungen stürmten Einsatzkräfte am Abend den Bus, der Mann ergab sich und wurde festgenommen. Es gab keine Verletzten.

AFP/YURIY DYACHYSHYN





Kuriose Forderungen

Kurios waren die Forderungen des Täters, der in den ukrainischen Medien auch als Tierschützer beschrieben wird. Zunächst forderte er, dass sich unter anderem Vertreter von Kirche und Staat öffentlich als "Terroristen" bezeichnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj telefonierte sogar minutenlang mit dem Mann und ließ sich darauf ein, ein kurzes Video auf seiner Facebook-Seite zu posten. Darin wirbt Selenskyj dafür, die US-Dokumentation "Earthlings" über Tierschutz aus dem Jahr 2005 anzuschauen. Das soll der Täter, der sich wohl für Tierrechte in seiner Heimat einsetzt, von Selenskyj gefordert haben.

Das Video wurde nach der Freilassung wieder von der Seite gelöscht. Beobachter befürchten jedoch, dass Selenskyj, der erst seit einem Jahr im Amt ist, mit dem Eingehen auf die Forderung Trittbrettfahrer zum Nachahmen ermutigen könnte.

Über den Täter in Luzk gibt es bislang kaum gesicherte Informationen. Der Mann soll den Behörden bekannt sein. Während mehrjähriger Gefängnisstrafen soll der in Russland geborene 44-Jährige Medienberichten zufolge ein Buch mit dem Titel "Philosophie eines Verbrechers" geschrieben haben. Er sei zudem in psychiatrischer Behandlung gewesen, hieß es.