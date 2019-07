Umstrittenes Design : Diesen Schuh zieht Nike noch vor Veröffentlichung zurück

Grund ist das umstrittene Design, das besonders Nike-Werbegesicht Colin Kapernick kritisierte.

von Christian Ströhl

03. Juli 2019, 09:59 Uhr

New York | Nike verzichtet wegen Kritik an einer umstrittenen alten US-Flagge auf einen als Sonderausgabe für den Nationalfeiertag "4th of July" geplanten Turnschuh. Das "Air Max"-Modell (genau: "Nike Air Max 1 Quick Strike Fourth of July") hätte eigentlich diese Woche in den Verkauf gehen sollen, wurde jedoch kurzfristig wieder zurückgezogen, berichtete das "Wall Street Journal" am Dienstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise. Eine Sprecherin des US-Sportartikelkonzerns bestätigte dies: Das Unternehmen habe sich entschieden, den Schuh doch nicht zu veröffentlichen, weil er eine "alte Version der US-Flagge" enthalte.

Lesen Sie auch: Muslime fühlen sich beleidigt: Tritt Nike Allah mit Füßen?



Was ist die "Betsy Ross Flagge"?

Konkret geht es um eine als "Betsy Ross Flag" bezeichnete Version, die in den 1770er Jahren während der Amerikanischen Revolution entworfen wurde. Nachdem Nike Bilder des Schuhs im Netz präsentierte, gab es Gegenwind. Das Symbol sei anstößig, da es aus einer Ära der Sklaverei stamme, meinten Kritiker. Die Flagge hat 13 statt 50 Sterne, die die ursprünglichen amerikanischen Kolonien symbolisieren. Einige rechtsextreme Gruppen hatten die Flagge offenbar als Symbol benutzt.

Weiterlesen: Socken in Badeschlappen sind der neue Modetrend



Dem Zeitungsbericht nach soll auch der American-Football-Star und Nike-Werbepartner Colin Kaepernick beim Unternehmen gegen den Schuh interveniert haben. Kaepernick hatte 2016 begonnen, während der Nationalhymne gegen die Unterdrückung von Schwarzen zu protestieren.

Bereits verkaufte Schuhe werden teuer gehandelt

Natürlich hat Nikes Rückzug auch einen Nebeneffekt: Einige Schuhe seien laut Medienberichten bereits in den Handel gekommen und wurden auf der Auktionsplatform Stockx verkauft: Dort soll ein Paar für 2500 Dollar verkauft worden sein, der Einzelhandelspreis lag bei rund 130 Dollar. Im Durchschnitt erlösten Verkäufer dem Vernehmen nach 520 Dollar mit dem Schuh.

Mit Material der dpa