Diskriminierung bei Kartenverkauf? : Ungeimpfte sollen für Konzert 1000 Dollar statt 18 Dollar zahlen

Dieser Kartenpreis hat es in sich: Ungeimpfte Besucher sollen für ein Konzert in Florida 1000 Dollar bezahlen. Diskriminierung – so lautet der Vorwurf aus dem Büro des Gouverneurs.

Washington | Der Eintritt für ein Konzert im US-Bundesstaat Florida soll für vollständig Geimpfte nur 18 US-Dollar (15 Euro) kosten, für ungeimpfte Gäste hingegen 1000 Dollar. Der Veranstalter betonte, es gehe bei dem "Rabatt" nicht darum, den Menschen vorzuschreiben, sich impfen zu lassen. "Falls jemand ungeimpft kommen will, wird er viele Gäste abschrecken und m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.