Ursache unklar : Uni-Gebäude in St. Petersburg stürzt ein: Menschen eingeschlossen?

Sind mehrere Menschen in der Universität in St. Petersburg eingeschlossen? Teile des Gebäudes waren eingestürzt.

von dpa

16. Februar 2019, 17:54 Uhr

St. Petersburg | Ein Gebäude der Universität in der russischen Stadt St. Petersburg ist am Samstag teilweise eingestürzt. Dabei seien möglicherweise mehrere Menschen eingeschlossen worden, teilte der Zivilschutz der Ostseemetropole der Agentur Interfax zufolge mit.

Mehrere Stockwerke seien am späten Nachmittag aus bislang ungeklärten Gründen eingestürzt, hieß es. Mindestens 60 Menschen seien in Sicherheit gebracht worden. In dem Gebäude wurden Medienberichten zufolge Reparaturarbeiten vorgenommen.



