Erste Hilfe für Mitarbeiter : Unternehmen bedankt sich mit Annonce bei unbekannter Lebensretterin

Nachdem eine Passantin in München einen bewusstlosen Mann erstversorgte, schaltet nun der Arbeitgeber eine Anzeige.

von Lorena Dreusicke

22. Juli 2019, 17:21 Uhr

München | Mit einer "Dankes"-Anzeige wendet sich ein Unternehmen in der "Süddeutschen Zeitung" an eine unbekannte Frau, die einem Mitarbeiter womöglich das Leben gerettet hat.

Nach Angaben der Firma war der Mann in der Münchner Innenstadt bei Besorgungen mit einer Lungenembolie kollabiert. Eine junge Passantin habe Erste Hilfe geleistet, einen Krankenwagen gerufen und gewartet, bis er eintraf. "Nach der Notaufnahme im Krankenhaus und einer Rehabilitation ist unser Mitarbeiter wieder gesund und munter unter uns", schreibt die Firma in der Annonce.

Der Vorfall habe sich bereits vor einigen Monaten ereignet, sagte eine Sprecherin der Münchner Niederlassung des Software-Unternehmens Schrödinger unserer Redaktion. "Unser Kollege war bewusstlos, sodass er sie nicht nach ihrem Namen fragen konnte." Die Anzeige sei ein Zeichen der Dankbarkeit gegenüber der unbekannten Frau.



Mit Erste-Hilfe-Schulungen begonnen

Als Konsequenz aus dem Vorfall lasse das Unternehmen mit Sitz in New York seit einigen Monaten all seine Mitarbeiter in Erster Hilfe schulen. "Wir möchten, dass auch unsere Mitarbeiter im Notfall anderen Menschen qualifiziert helfen können."

