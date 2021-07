Schauer und Gewitter : Wo am Sonntag in Deutschland neue Unwetter drohen

In den Hochwassergebieten waren am Wochenende neue Unwetter befürchtet worden – doch die Menschen in der Region konnten etwas aufatmen. Dafür könnte es jetzt woanders krachen.

Offenbach | Unwettergefahr im Süden: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilt, können sich in feucht-warmer Luft Schauer und Gewitter bilden. Im Südosten bestehe ein erhöhtes Unwetterpotenzial. Für das übrige Bundesgebiet ließen sich vereinzelt heftige Entwicklungen nicht ganz ausschließen. Related content Leichtes Aufatmen in Katastropheng...

