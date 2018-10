Albtraum auf der Ferieninsel : Unwetter auf Mallorca: Die Zerstörung in Bildern

Nach den schweren Überflutungen auf der Lieblingsinsel der Deutschen kommt langsam das Ausmaß der Schäden ans Licht.

von dpa und Kira Oster

12. Oktober 2018, 14:22 Uhr

Infolge des katastrophalen Sturzregens auf der Insel, sind insgesamt zwölf Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen befanden sich drei Deutsche.

Im Osten der Insel sind Dörfer und ganze Landstriche mit Dreck und Schlamm überzogen.

Nach den schweren Überflutungen von Dienstagabend kommt am Freitag langsam das Ausmaß der Schäden ans Licht.

Freitag, 12. Oktober:

Die Einsatzkräfte schließen nicht aus, dass weitere Menschen unter den Schlamm-Massen begraben sein könnten - es würden immer wieder persönliche Gegenstände entdeckt, die befürchten ließen, dass es weitere Vermisste geben könnte, sagte ein Mitglied der Rettungsteams dem Nachrichtensender "Canal 24 Horas". In Sant Llorenc Des Cardassar halten die Aufräumarbeiten an: Spanische Soldaten reinigen dort die verschlammte Straße Des Cardassar.

Clara Margais

Ein fünfjähriges Kind wurde am Freitag weiterhin vermisst. Nach Angaben von Balearen-Präsidentin Francina Armengol beteiligten sich rund 800 Einsatzkräfte an der Suche nach dem Jungen. Auf der Suche nach Vermissten sind unter anderem Angehörige der militärischen Nothilfeeinheit Militar de Emergencias und der Guardia Civil. Sie steigen auf einen Hang in S'Illot.



Clara Margais

Am Nachmittag wollte das spanische Königspaar auf die Insel kommen, um sich ein Bild von der Lage im Katastrophengebiet zu machen. König Felipe wollte am Morgen zunächst in Madrid die Militärparade anlässlich des spanischen Nationalfeiertages abnehmen und dann mit Ehefrau Letizia nach Mallorca reisen.

Paul White

Donnerstag, 11. Oktober



"Der Weg durch das Dorf gleicht einer Odyssee", sagte ein Kommentator am Donnerstag im spanischen Fernsehen. Menschen wateten auch zwei Tage nach dem Unwetter noch immer knöcheltief durch braunen Schlamm. Wie hier in Sant Llorenc: Die Sonne scheint wieder, aber die Aufräumarbeiten sind noch im Gange.

Francisco Ubilla

Tausende Einwohner verloren bei der Katastrophe all ihre Besitztümer. Balearen-Präsidentin Armengol sprach von "Millionenschäden". Auch am Donnerstag steht das Wasser noch auf manchen Straßen in Mallorca.



Clara Margais

Die Wassermassen hatten viel Kraft. Autos wurden einfach weggespült.

Clara Margais

Mittwoch, 10.Oktober



Am schlimmsten betroffen war der Ort Sant Llorenç des Cardassar 60 Kilometer östlich von Palma. Eine Anwohnerin befreit ihr Haus von Schlamm und Trümmern.



Clara Margais

Alles Hab und Gut der Bewohner steht auf der Straße. Die Aufräumarbeiten werden noch Wochen dauern.

Clara Margais

Das Medieninteresse ist riesig: Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez (Foto, mitte), gibt nach einem Gespräch mit Anwohnern der besonders stark vom Regen betroffenen Stadt Sant Llorenc eine Pressekonferenz.

Clara Margais

Dienstag, 9. Oktober



Die Ortschaften Betlem und Colònia de Sant Pere waren weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten, berichtete das "Mallorca Magazin". Straßen waren nicht mehr befahrbar. Eine Einsatzkraft steht in der Nacht zu Mittwoch auf einer mit Schlamm verschmutzten Straße. Die verheerenden Ausmaße des Unwetters waren zu diesem Zeitpunkt noch nicht abzusehen.



Guardia Civil

Nach dem Sturzregen am Dienstagabend waren mehrere Orte an der Ostküste Mallorcas überschwemmt worden. Am schlimmsten war der Osten der Insel von dem Unwetter betroffen. Meteorologen zufolge kamen zeitweise bis zu 233 Liter Wasser pro Quadratmeter vom Himmel. Innerhalb kürzester Zeit verwandelten sich Straßen in reißende Flüsse.

Policía Nacional