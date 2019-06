Niederlande : Durch entwurzelten Baum: Polizisten entdecken riesiges Drogenlabor

Laut Polizei ist es eines der größten jemals entdeckten Kokainlabore in den Niederlanden.

von afp

07. Juni 2019, 06:28 Uhr

Oud-Vossenmeer | Ein in einem Unwetter entwurzelter Baum hat in den Niederlanden zur Entdeckung eines riesigen Drogenlabors zur Kokainherstellung geführt. Es handele sich um eines der größten jemals in dem Land entdeckten Kokainlabore, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Einsatzkräfte waren nach dem Sturm am Donnerstagmorgen im südlichen Oud-Vossenmeer dabei, den umgestürzten Baum zu entfernen, als sie einen chemischen Geruch wahrnahmen und "verdächtige" Männer in der Nähe eines Schuppens herumlaufen sahen. Sie verständigten die Polizei, welche dann das Drogenlabor in dem Schuppen entdeckte.

"Mehrere Tage" um Labor aufzulösen

Wie viel Kokain beschlagnahmt wurde, teilte die Polizei nicht mit. Sie erklärte aber, es werde "mehrere Tage" dauern, das Labor auseinander zu nehmen. Festnahmen gab es zunächst nicht, da die Verdächtigen flüchteten.

Kokain ist laut der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht das am häufigsten konsumierte illegale Aufputschmittel in der EU. Im Vergleich zum Vorjahr meldete die Beobachtungsstelle am Donnerstag einen gleich dreifachen Anstieg: Bei der Zahl der Beschlagnahme, bei der durchschnittlich beschlagnahmten Menge sowie bei der Reinheit der Droge.