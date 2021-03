Anstatt Mallorca : Urlaub im eigenen Garten – Tipps für die Osterferien

Auch das zweite Osterfest in Folge wird von Corona bestimmt. So können Sie die Ostertage im eigenen Garten verbringen.

Hamburg | Wer seinen Osterurlaub zuhause verbringen und nicht verreisen will, kann sich mit ein paar interessanten Tipps auch im eigenen Garten oder auf seinem Balkon wie im Urlaub fühlen. Zuhause ist es doch am schönsten, heißt es: In der Tat lässt es sich auch in den eigenen vier Wänden oder dem eigenen Garten sehr gut über Ostern aushalten. Mini-Osterfeue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.