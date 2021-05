Nur mit negativen Corona-Test : Urlaub ohne Quarantäne: In diesen Regionen geht es

Es gibt nur wenige Urlaubsziele weltweit, wo aktuell bei An- und Abreise die Quarantäne wegfällt. Hier ein Überblick.

Hamburg | Wenn sich selbst die Bundeskanzlerin optimistisch zeigt, dann stehen die Chancen auf Urlaub in Zeiten von Corona wieder gut. Angela Merkel sagte am Wochenende auf dem EU-Gipfel in Porto mit Blick auf die sinkenden Inzidenzen in Europa, "dass wir auch insgesamt uns das leisten können, was auch im vergangenen Sommer möglich war. In Deutschland scheinen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.