Prozess in Chemnitz : Urteil nach tödlicher Messerattacke: Neuneinhalb Jahre Haft

Im Prozess zur tödlichen Messerattacke in Chemnitz ist das Urteil gefallen. Der Täter muss neuneinhalb Jahre in Haft.

von dpa

22. August 2019, 14:08 Uhr

Chemnitz | Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf Daniel H. in Chemnitz ist der Angeklagte Alaa S. zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil des Landgerichts Chemnitz erging am Donnerstag in Dresden wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Syrer soll der Anklage zufolge Ende August vergangenen Jahres am Rande des Chemnitzer Stadtfests gemeinsam mit einem flüchtigen Tatverdächtigen den 35-jährigen Daniel H. erstochen haben.

