Tragischer Unfall : Vater überfährt dreijährige Tocher – Mädchen stirbt in Klinik

Ein Vater hat in Velbert bei Düsseldorf beim Zurücksetzen seines Autos sein dreijähriges Kind überrollt.

von afp

27. Mai 2020, 12:46 Uhr

Mettmann | Bei einem tragischen Unfall hat ein Vater im nordrhein-westfälischen Velbert mit einem Auto seine knapp dreijährige Tochter überfahren. Das Kind starb kurz nach dem Unglück in einem Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch in Mettmann mitteilte.

Kind übersehen

Das Mädchen war demnach am Dienstag mit seinen Eltern zu einem Ausflugspark gefahren. Als der 24-jährige Vater nach einem kurzzeitigen Stopp an einem Parkeingang den Wagen zu einem anderen Abstellplatz fahren wollte, übersah er demnach beim Rückwärtsrangieren sein Kind, das bereits aus dem Auto ausgestiegen war.

Lebensgefährlich verletzt

Das Mädchen wurde von einem Rad des Wagens überrollt und lebensgefährlich verletzt. Die Eltern und ein Zeuge kümmerten sich um das schwerstverletzte Mädchen und brachten es mit dem Auto des Zeugen sofort in eine nahe Klinik. Dort starb das Kind wenige Minuten später.