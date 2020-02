830 Millionen Euro : Dieselskandal: Vergleich für Hunderttausende VW-Kunden geplatzt

Die Verhandlungen über einen Vergleich zu Entschädigungen für Hunderttausende VW-Dieselkunden sind geplatzt.

von dpa

14. Februar 2020, 12:55 Uhr

In den Verhandlungen über einen Vergleich für hunderttausende vom Dieselskandal betroffene VW-Kunden haben der Autobauer und der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) nach Konzernangaben einen Vergleich in einer Größenordnung von 830 Millionen Euro erzielt. Diese Lösung sei aber gescheitert, teilte Volkswagen am Freitag mit. Der vzbv habe "bis zum Schluss" auf eine Pauschalzahlung von 50 Millionen Euro für die Abwicklung des Vergleichs bestanden.

Mehr Informationen in Kürze.