Zugunglück in ägyptischer Hauptstadt : Verheerender Brand im Hauptbahnhof von Kairo: Sieben Tote

Bei einem Feuer in Kairo sind mindestens sieben Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden.

von dpa und afp

27. Februar 2019, 10:46 Uhr

Kairo | Bei einem Zugunglück und einem anschließenden Brand im Hauptbahnhof von Kairo sind am Mittwoch mindestens sieben Menschen getötet und rund 20 weitere verletzt worden. Die Polizei ließ den Bahnhof am Ramses-Platz in der Innenstadt der ägyptischen Hauptstadt am Mittwochvormittag räumen. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

Auf Fotos, die unmittelbar nach dem Zwischenfall im Internet gezeigt wurden, ist eine große schwarze Rauchwolke über dem Bahnhof zu sehen. Auf den Bahnsteigen und Gleisen lagen demnach mehrere verkohlte Menschen.