Corona-Proteste : Schüsse bei Corona-Krawallen in Rotterdam – Tausende bei Demo in Wien erwartet

Pläne für schärfere Corona-Regeln treiben in Rotterdam Hunderte auf die Straße. Nach Schüssen von Polizeibeamten gibt es mehrere Verletzte. In Österreich sind für Samstag Demos gegen die Corona-Maßnahmen geplant.

Rotterdam / Wien | Bei schweren Ausschreitungen in Rotterdam bei einer Kundgebung gegen schärfere Corona-Regeln hat es nach Schüssen der Polizei Verletzte gegeben. „Es gibt Verletzte in Zusammenhang mit den abgegebenen Schüssen“, teilte die Polizei in der niederländischen Hafenstadt gestern am späten Abend mit. Wie viele Menschen verletzt wurden, war zunächst nicht b...

