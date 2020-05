44 Jahre in Haft : Verurteilter Mörder stirbt kurz vor Entlassung an Corona

Ein Häftling ist in den USA an Covid-19 gestorben. Er war wegen Mordes verurteilt worden und sollte entlassen werden.

von Alexander Barklage

04. Mai 2020, 14:53 Uhr

Detroit | Nur wenige Wochen vor seiner Entlassung ist der Häftling William Garrison in den USA an dem Coronavirus gestorben. Das Besondere an dieser ansonsten traurigen Nachricht ist, dass der 60-Jährige bereits 44 Jahre in Haft war und bald entlassen werden sollte.

Sein Zellengenosse fand ihn nach Luft schnappend in der Zelle in der Macomb Correctional Facility, wie ein Sprecher des Gefängnisses der "Detroit Free Press" mitteilte. Wenig später wurde Garrison in einem Krankenhaus für tot erklärt. Bei der Obduktion fand man heraus, dass er sich mit Covid-19 infiziert hatte und er positiv war. Anzeichen auf eine Corona-Erkrankungen gab es bei ihm nicht.



Zellengenosse von Williams hatte Erkrankung

Seine Schwester Yolanda Peterson wollte Garrison eigentlich nach seiner Entlassung zu sich nach Hause holen. "Mein Bruder hätte da drinnen nicht so sterben dürfen", sagte sie der "Detroit Free Press". Peterson ist der Meinung, dass das Gefängnispersonal mehr hätte tun müssen, um eine Infektion mit dem Virus zu verhindern. Sie sagte, Männer im Gefängnis hätten ihr erzählt, dass der Zellengenosse ihres Bruders einige Tage vor Garrisons Tod krank war.

Haftentlassung wäre im Mai gewesen

William Garrison wurde 1976 wegen Mordes verurteilt. Er war zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt und wurde zu lebenslanger Haft ohne Bewährung verurteilt. Garrison hatte bei einem Raubüberfall einen Mann erschossen. Nach einer neuen Verhandlung war ihm die Haftentlassung im Mai gewährt worden. Der 60-Jährige kam als Analphabet ins Gefängnis und brachte sich selbst das Lesen und Schreiben bei.