In Nationalpark in Thailand : Video: Wildhüter retten Elefantenbabys nach Tagen aus Schlammgrube

Die Tiere hätten es ohne Hilfe wahrscheinlich nicht aus der Grube heraus geschafft.

30. März 2019, 07:52 Uhr

Bangkok | Wildhüter haben in Thailand sechs Elefantenbabys aus einer tiefen Schlammgrube gerettet, in der die Tiere offenbar schon seit Tagen festsaßen. Die Ranger stießen auf Patrouille in einem Nationalpark östlich von Bangkok auf die verängstigten und hilflosen Elefantenkälber, wie Parkleiter Prawartsart Chantheap am Samstag berichtete.

Als ihnen klar wurde, dass die Tiere nicht allein aus dem tiefen Schlammloch herauskommen konnten, machten sich einige der Ranger auf den Weg, um Ausrüstung zu ihrer Befreiung zu holen, die anderen blieben die Nacht über an der Grube, um auf die Kälber aufzupassen. Am nächsten Morgen begann das mittlerweile mit Hacken und Spaten ausgerüstete Team, eine Rampe für die Tiere zu bauen.



Drei Stunden Arbeit

Nach dreistündiger Arbeit konnten die schlammbedeckten Elefantenbabys die Grube schließlich über die Rampe aus eigener Kraft verlassen. "Los, los, folgt einander!" feuerten die Ranger in einem von der Parkverwaltung aufgenommenen Video die Tiere an. "Los, Kinder, los!"

Prawatsart zufolge hatten die Elefantenkälber offensichtlich ihre Herde verloren und waren auf der Suche nach Wasser in die Schlammgrube geraten.

Wir glauben, dass sie mindestens zwei Tage in dem Loch festsaßen, denn als sie herauskamen, waren sie ganz schwach auf den Beinen. Parkleiter Prawartsart Chantheap

Elefanten sind das thailändische Nationaltier und leben in einigen Regionen frei. Durch Abholzung von Wäldern und Wilderei sank ihre Zahl seit 1850 von 100.000 auf derzeit nur noch etwa 2700.