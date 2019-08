Vier Leichtverletzte : Feuer unterbricht Parade beim Christopher Street Day in Hamburg

Zehntausende feiern beim Christopher Street Day in Hamburg, als es plötzlich brennt.

von dpa, Lorena Dreusicke und afp

03. August 2019, 17:51 Uhr

Hamburg | Bei der Christopher-Street-Day-Demo in Hamburg ist am Samstag ein Umzugswagen in Brand geraten. Die CSD-Parade wurde am Nachmittag für rund eine Stunde gestoppt – und ging dann weiter. Es gebe vier Leichtverletzte, sagte Veranstalter Stefan Mielchen der Deutschen Presse-Agentur. Zwei von ihnen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Feuerwehrsprecher.



Große Rauchwolken über der Langen Reihe

In Brand geraten seien Dekomaterial und ein Stromgenerator. Das Feuer brach auf dem "Queer Refugees Support"-Wagen aus. Zwischen Fahrerraum und Ladefläche stiegen Flammen auf, wie Beobachter schilderten. Große dicke Rauchwolken stiegen auf der Langen Reihe in den Himmel.





Einige aus der Gruppe auf dem Wagen versuchten zunächst, mit Feuerlöschern der Flammen Herr zu werden. Danach waren mehrere Feuerwehrwagen im Einsatz – und die Flammen wurden schließlich gelöscht. Der Wagen wurde dann an einem Platz an der Umzugsstrecke abgestellt. Die Parade konnte weitergehen.







Zum Abschluss der "Pride Week" wurden bei der alljährlichen Christopher-Street-Day-Demo in Hamburg am Samstag mehr als 200.000 Teilnehmer erwartet. 25 Trucks, 27 Fußgruppen sowie zahlreiche weitere Lkws und Pkws bahnten sich seit etwa 12 Uhr ihren Weg durch die zu Teilen abgesperrte Innenstadt.







Motto 2019: "Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung"

Die Demonstration steht in diesem Jahr unter dem Motto "Grundsätzlich gleich – für eine bessere Verfassung". Gefordert wird vor allem, dass die sexuelle Orientierung und die geschlechtliche Identität in das Diskriminierungsverbot (Art. 3) im Grundgesetz aufgenommen werden.





Auch die Geschäfte waren vorbereitet auf die jährliche Pride-Parade. So gab es in einem Supermarkt an der Strecke gekühltes Bier in der Salatbar:







Ein Bäcker verkaufte Brötchen in Penisform, "mit Mohn am Sack", wie ein Twitternutzer bemerkte:





Ein Instagram-Nutzer würdigte die Arbeit der Hamburger Stadtreinigung, die unmittelbar nach der Parade leere Flaschen und das Konfetti der Demonstranten aufsammelte:





Die CSD-Paraden gehen zurück auf den 28. Juni 1969. Damals stürmte die Polizei die Schwulenbar Stonewall Inn in der New Yorker Christopher Street. Es folgten tagelange schwere Zusammenstöße zwischen Aktivisten und Sicherheitskräften. Der Aufstand gilt als Geburtsstunde der modernen Schwulen- und Lesbenbewegung. Inzwischen wird der CSD jährlich in zahlreichen Ländern weltweit gefeiert.