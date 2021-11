Unwetter : Vier Tote bei Sturm in Istanbul

In der Türkei sind bei starkem Wind und Regen vier Menschen ums Leben gekommen. Der Bosporus wure für von der Küstenwache für den Schiffsverkehr gesperrt.

Istanbul | Im Zuge eines heftigen Unwetters sind in Istanbul vier Menschen gestorben. Das teilte das Istanbuler Gouverneursamt am frühen Abend mit. Eine Frau sei von einem herabfallenden Hausdach erschlagen worden, berichtete der staatliche Sender TRT am Montag. Die Frau habe sich Augenzeugen zufolge im letzten Moment schützend über ihr Kind geworfen, beide s...

