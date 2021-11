Selfie & Kinderwagen : Vom neuen Stil in der deutschen Politik 

Andere Zeiten in der Politik bringen auch andere Bilder mit sich. Aber wie inszenieren sich die Mächtigen heute?

Berlin | Vom Selfie bei Instagram bis zum Kostüm von Franziska Giffey: Nach den Wahlen im Bund und in Berlin ändert sich einiges - im Auftreten, in der Mode und im Stil. Das war in den vergangenen Wochen schon zu sehen. „Die Gesichter der Gewinnerparteien inszenieren einen Wechsel, einen Neubeginn, für den sie mit ihrer Person und ihrem Stil einstehen“, sag...

