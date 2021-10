Prozesse : Vor Gericht: Elektriker räumt Kastrationen ein

Bei manchen Fällen schütteln selbst hartgesottene Juristen den Kopf. Was bringt Menschen dazu, sich auf dem Küchentisch eines Unbekannten kastrieren zu lassen? Einer starb sogar nach dem Eingriff.

München | Er wolle gerne Eunuch werden, begründete der eine seinen Wunsch. Er sei transsexuell und wolle als Frau weiterleben, so ein anderer. Ein dritter Mann wollte seine vermeintliche Pornosucht in den Griff bekommen. Die Motive der Männer waren unterschiedlich - doch sie alle suchten in einschlägigen Internetforen nach jemandem, der sie kastrieren sollte...

