Vor Korfu : Feuer auf Kreuzfahrtschiff – zum Glück war niemand an Bord

Flammen und dicke Rauchwolken: Auf dem Kreuzfahrtschiff "MSC Lirica" vor Korfu ist ein Feuer ausgebrochen.

Korfu | An Bord des im Hafen der griechischen Insel Korfu liegenden Kreuzfahrtschiffes "MSC Lirica" hat es am Freitag gebrannt. Das Feuer sei unter Kontrolle, berichtete das Staatsfernsehen (ERT) unter Berufung auf die Küstenwache und die Feuerwehr. Keine Passagiere an Bord An Bord seien keine Passagiere, da das Schiff erst im Mai seine Fahrten starten ...

