Polizei Lippe stellt klar : Wegen Kinderpornografie vorbestrafter Beamter nicht mit Missbrauchsfall Lügde befasst

Ein wegen Kindesmissbrauch vorbestrafter Polizeibeamter arbeitet nicht am Missbrauchsfall in Lügde.

von afp

12. März 2019, 11:18 Uhr

Lippe | Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsfall Lügde hat sich die zuständige Polizeibehörde zu einem wegen Kinderpornografie vorbestraften Beamten geäußert. Die Sorge der Bevölkerung sei "nachvollziehbar", erklärte die Polizei Lippe am Montagabend. Zugleich versicherte die Behörde, dass der Beamte seit seiner Versetzung in den Kreis Lippe 2015 einer "engen Dienst- und Fachaufsicht" unterstehe.

"Abgeschlossene Verfahren"

Er sei ebenso wie zwei weitere Polizisten, gegen die in der Vergangenheit wegen Sexualstraftaten ermittelt wurde, in keiner Form mit den Ermittlungen im Fall Lügde betraut. Dies hatte zuvor bereits das nordrhein-westfälische Innenministerium bestätigt. In allen drei Fällen handle es sich "um abgeschlossene Verfahren, die justiziell und dienstrechtlich beurteilt wurden".

Mindestens 31 Kinder missbraucht

Die Missbrauchsserie von Lügde war Ende Januar bekannt geworden. Auf dem dortigen Campingplatz sollen über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren mindestens 31 Kinder missbraucht worden sein. Die meisten waren zwischen vier und 13 Jahre alt. Neben dem 56-jährigen Hauptverdächtigen sitzen zwei weitere Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Insgesamt wird gegen sieben Beschuldigte ermittelt.

Für Aufsehen sorgten Polizeipannen und ein Skandal um verschwundene Beweismittel. Bei der Kreispolizei Lippe verschwanden 155 Datenträger. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Asservate aufgrund von Nachlässigkeiten nicht mehr auffindbar sind.