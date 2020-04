Zehn Teilnehmer : Voting am 16. Mai: ARD plant ein deutsches ESC-Finale

Die ARD hat für Ersatz des Eurovision Song Contest gesorgt und zeigt eine Deutschland-Version des Songwettbewerbs.

von dpa

26. April 2020, 12:52 Uhr

Hamburg | Deutschland plant nach der Absage des Eurovison Song Contests 2020 in Rotterdam wegen der Corona-Krise nun ein nationales Finale der Musikshow mit eigenem Voting am 16. Mai. In der Show "Eurovision Song Contest 2020 – das deutsche Finale live aus der Elbphilharmonie" präsentiert Barbara Schöneberger an jenem Samstag vor leeren Rängen zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr im Ersten ein Finale mit zehn ESC-Teilnehmern dieses Jahres, wie der bei der ARD federführende NDR am Sonntag mitteilte.



Ein Halbfinale, das diese zehn von den eigentlich 41 Teilnehmerländern ermittelt, soll es eine Woche zuvor, am 9. Mai, geben und zwar um 20.15 Uhr im ARD-Kanal One, in der ARD-Mediathek, im Netz auf funk.net, dem YouTube-Kanal von "World Wide Wohnzimmer" und bei eurovision.de.

Ersatz-Live-Show im Anschluss

Im Anschluss an die deutsche ESC-Ersatzsendung am 16. Mai will das Erste dann – zeitversetzt – ab 22 Uhr die internationale Ersatz-Live-Show "Europe Shine A Light" aus dem niederländischen Hilversum übertragen. Die Show beginnt dort eigentlich um 21 Uhr.

ESC-Finale von 2010 im TV

Darin sollen alle Künstler geehrt werden, die 2020 in Rotterdam aufgetreten wären. Zudem sind Schalten über den Kontinent, viel Musik und Überraschungsaufritte geplant, wie der NDR weiter mitteilte. Peter Urban und Sänger Michael Schulte kommentieren. Im Anschluss nach Mitternacht will das Erste dann das ESC-Finale von 2010 wiederholen, bei dem Lena mit "Satellite" für Deutschland siegte.