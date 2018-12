Erdbeben der Stärke 4,0 : Vulkan Ätna zu Weihnachten ausgebrochen

Der Ätna auf Sizilien ist laut Informationen der Katholischen Nachrichten-Agentur am Montagvormittag ausgebrochen.

von Christian Ströhl

24. Dezember 2018, 14:30 Uhr

Catania | Wie Medien berichten und auf Livecams im Internet zu sehen ist, stößt der gut 3300 Meter hohe Vulkan dichte grau-schwarze Wolken aus. Der Ausbruch wurde begleitet von bislang rund 130 Erdstößen, deren kräftigster eine Stärke von 4,0 erreichte, wie das Nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie in Catania berichtete. Bislang gibt es keine Berichte über Sachschäden oder Verletzte.



Bei dem Ausbruch habe sich eine Spalte am südöstlichen der vier Krater des Ätna gebildet, so die Zeitung "Corriere della Sera". Zuletzt war der größte tätige Vulkan Europas Ende Februar 2017 aktiv geworden. Der Ausbruch damals dauerte bis weit in den März hinein.