Rund 16.500 Hektar zerstört : Waldbrände an der Algarve wüten weiter

Waldbrände halten die Feuerwehr auf der iberischen Halbinsel auf Trab. Besonders schlimm ist die Lage an der Algarve.

von dpa

07. August 2018, 21:44 Uhr

Lissabon | Der Waldbrand an der Algarve im Süden Portugals hat auch am fünften Tag die Feuerwehr, Bewohner und Urlauber in Atem gehalten. An mehreren Feuerfronten habe der heftige Wind die Flammen in der bergigen Gegend um die Kleinstadt Monchique am Dienstag neu angefacht, teilte der Zivilschutz am Abend mit. Rund 1200 Angehörige der Feuerwehr, des Militärs und anderer Gruppen seien den ganzen Tag mit mehr als 360 Fahrzeugen sowie 13 Löschflugzeugen und Hubschraubern im Einsatz gewesen.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Unter Berufung auf Forstexperten berichtete die Zeitung "Público", das Feuer habe bisher mehr als 16 500 Hektar zerstört. 29 Menschen seien verletzt worden. Die Badeorte der Algarve waren vorerst aber nicht in Gefahr. Die Ursache des Feuers blieb vorerst unbekannt, Brandstiftung wurde nicht ausgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei leiteten nach eigenen Angaben am Dienstag Ermittlungen ein.

Größter Waldbrand in der Geschichte Kaliforniens



Starke Winde und die hohen Temperaturen erschwerten im nur schwer zugänglichen Hinterland der Algarve nach Angaben der Feuerwehr auch am Dienstag die Löscharbeiten. Die trockenen Pinien- und Eukalyptuswälder fachten die Flammen zusätzlich an. Mehrere Häuser und auch ein Hotel mussten evakuiert werden. Die Rauchwolken erreichten die auch bei deutschen Touristen beliebten Strände.

Auch in Spanien brennt's

Nach mehreren Tagen Rekordhitze mit Temperaturen von teilweise über 46 Grad wurde ab Mittwoch kühleres Wetter erwartet. Für Monchique werden für die nächsten beiden Tagen maximal 25 Grad angekündigt. Für verschiedene Regionen im Süden sowie im Norden und Osten des Landes galt jedoch weiter hohes Waldbrandrisiko.

Nicht nur in Portugal wurde die Feuerwehr von größeren und kleineren Waldbränden auf Trab gehalten. Ein seit Montag im Osten Spaniens in der Region um das Dorf Llutxent etwa 50 Kilometer südlich von Valencia wütendes Feuer habe mehr als 1000 Hektar Wald zerstört, teilte der regionale Notdienst mit. Mehrere Wohnsiedlungen seien am späten Montagabend evakuiert worden, rund 2500 Menschen hätten die Nacht zum Dienstag deshalb in Notunterkünften verbracht.