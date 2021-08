Lake Tahoe : Waldbrände in Kalifornien bedrohen beliebtes Ausflugsgebiet

Seit mehr als zwei Wochen wütet im US-Bundesstaat Kalifornien das sogenannte Caldor-Feuer. Nun haben die Flammen ein beliebtes Urlaubsgebiet erreicht.

Grizzly Flats | Das beliebte kalifornische Ausflugsgebiet Lake Tahoe ist wegen schnell um sich greifender Waldbrände teilweise geräumt worden. Die Feuerwehr wies die Bewohner und Urlauber am Südrand des riesigen Bergsees in der Sierra Nevada am Montagvormittag (Ortszeit) an, die Region zu verlassen. Ein seit über zwei Wochen wütendes Feuer hatte sich am Wochenende...

